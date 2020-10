I 5 errori più comuni che commettiamo quando investiamo

Leggi su virali.video

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Secondo l’ultimo National Survey of Financial Inclusion, in Messico il 44% degli adulti tiene i propri soldi in banca, ma solo l’1,2% risparmia e investe questi in un fondo di investimento. Questo perché, come accade spesso, le persone che non sono del mestiere, non sanno bene come fare in una situazione del genere. In un panorama confuso come questo, siamo qui per darti 5 consigli che forse potrebbero tornarti utili nelle prossime settimane qualora tu decidessi di investire. Iniziamo. credit: pixabay/Mediamodifier – pixabay/StockSnap Fissa un obiettivo È importante sapere quale sia il tuo obiettivo, cosa ti aspetti dai soldi che hai speso in questo senso. Ad esempio, stai risparmiando per avere una pensione migliore, allora è meglio cercare un fondo con rendimenti a lungo termine. Conosci il fondo in cui investi Fai le tue ricerche prima di ...