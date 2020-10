Fiorentina all’attacco: prima la Sampdoria, poi Milik (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono giorni cruciali per la stagione della Fiorentina. Il calciomercato è agli sgoccioli e bisognerà vedere quale sarà il ruolo che interpreteranno i viola nei pressi del gong finale. C’è ancora tantissima incertezza nell’ambiente, dovuta all’instabile situazione Chiesa. Il figlio d’arte rimane oggetto del desiderio della Juventus, impaziente di piazzare gli esuberi prima dell’affondo decisivo. Questa sera i gigliati ospitano una Sampdoria ancora a zero punti. Occasione dunque per dare continuità alle ottime prestazioni offerte sia nel successo casalingo con il Torino che nel k.o. subito all’ultimo contro l’Inter. I viola giocheranno con le due punte in attesa di un colpo offensivo clamoroso: c’è interesse forte per Arek ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sono giorni cruciali per la stagione della. Il calciomercato è agli sgoccioli e bisognerà vedere quale sarà il ruolo che interpreteranno i viola nei pressi del gong finale. C’è ancora tantissima incertezza nell’ambiente, dovuta all’instabile situazione Chiesa. Il figlio d’arte rimane oggetto del desiderio della Juventus, impaziente di piazzare gli esuberidell’affondo decisivo. Questa sera i gigliati ospitano unaancora a zero punti. Occasione dunque per dare continuità alle ottime prestazioni offerte sia nel successo casalingo con il Torino che nel k.o. subito all’ultimo contro l’Inter. I viola giocheranno con le due punte in attesa di un colpo offensivo clamoroso: c’è interesse forte per Arek ...

Prof_Ramonte_ : Come al solito fischiano vergognosamente fallo in attacco all'#Inter. Ricordo ancora il fallo fischiato a Lautaro l… - ilPentasport : Mercato, in attacco l'ipotesi Piatek non è ancora tramontata. Secondo Sky la Fiorentina avrebbe chiesto il prestito… - it_inter : Inter pazza gioia, incredibile rimonta 4-3 alla Fiorentina: i nerazzurri vincono all'ultimo respiro con i gol di Lu… - Fabio5s : Disastro Fiorentina negli ultimi 15 minuti : Vlahovic spreca il colpo del ko, Iachinj toglie Ribery, il migliore de… -

