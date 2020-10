Federica Panicucci nel panico costretta a censurare, “La Gregoraci la chiamano…” (Di venerdì 2 ottobre 2020) Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è finita al centro del dibattito dell’ultima puntata di Mattino 5. Ecco cosa è successo. Gli ospiti di Mattino 5 sulla Gregoraci Nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Elisabetta Gregoraci ha parlato di Flavio Briatore, finendo per creare grandi dibattiti in … L'articolo Federica Panicucci nel panico costretta a censurare, “La Gregoraci la chiamano…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabettaè finita al centro del dibattito dell’ultima puntata di Mattino 5. Ecco cosa è successo. Gli ospiti di Mattino 5 sullaNel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Elisabettaha parlato di Flavio Briatore, finendo per creare grandi dibattiti in … L'articolonel, “Lala chiamano…” proviene da www.meteoweek.com.

8antonio8989 : Pazzesca Federica Panicucci che con grande umiltà sceglie di partecipare a #uominiedonne - pietroaltana5 : Amo Barbara D'Urso Maria de Filippi Gerry Scotti Paolo Bonolis e Federica panicucci. - FiorenzaPasini : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… - MinaAlessio : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… - LucaArena12 : RT @marioadinolfi: Ho avuto modo di parlare a Canale 5 ospite di Federica Panicucci della storia di Carlo, morto a 15 anni nel 2006 per leu… -