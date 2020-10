Covid, De Luca mostra un video: 'Dopo questa festa 30 persone positive' (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una foto che ritrae gli alunni di un liceo di Salerno riuniti in capannelli e senza mascherine. E il video di una festa al centro storico di Napoli. Sono 'i comportamenti irresponsabili' tirati in ... Leggi su leggo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una foto che ritrae gli alunni di un liceo di Salerno riuniti in capannelli e senza mascherine. E ildi unaal centro storico di Napoli. Sono 'i comportamenti irresponsabili' tirati in ...

repubblica : Covid, De Luca: 'Scandalosa l'assenza di controlli delle forze dell'ordine' - Adnkronos : #DeLuca: 'Apriamo #Covid resort per svuotare ospedali da #asintomatici' - La7tv : #tagada Massimo De Manzoni commenta le ultime dichiarazioni di Vincenzo De Luca: 'E' stato fortunato, le elezioni s… - Wolf09722148 : RT @Adnkronos: #DeLuca: 'Apriamo #Covid resort per svuotare ospedali da #asintomatici' - IMBURBE_RITO : RT @Adnkronos: #DeLuca: 'Apriamo #Covid resort per svuotare ospedali da #asintomatici' -