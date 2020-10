Covid a Napoli, chiusa la piscina Scandone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – chiusa la piscina Scandone. Alcuni giocatori del Posillipo si sono allenati nei giorni scorsi nella struttura di Fuorigrotta dopo essere stati a contatto con alcuni atleti risultati in seguito positivi. Per questo motivo in via precauzionale l’impianto è stato chiuso per effettuare le operazioni di sanificazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutola. Alcuni giocatori del Posillipo si sono allenati nei giorni scorsi nella struttura di Fuorigrotta dopo essere stati a contatto con alcuni atleti risultati in seguito positivi. Per questo motivo in via precauzionale l’impianto è stato chiuso per effettuare le operazioni di sanificazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

