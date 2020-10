Calciomercato Napoli, secondo Raffaele Auriemma Tiémoué Bakayoko è vicino (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gennaro Gattuso potrà finalmente avere il centrocampista di riferimento e di peso per applicare senza affanni il 4-2-3-1. L’edizione odierna di Tuttosport, con un pezzo a firma di Raffaele Auriemma, apre in maniera netta all’arrivo in casa azzurro di Tiémoué Bakayoko, mediano che il Napoli sta cercando di regalare al tecnico calabrese in questi ultimi giorni di mercato. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€ secondo il quotidiano l’affare si farà. “Si tratta di Tiémoué Bakayoko, 26enne franco-ivoriano di 1,89 centimetri, che Ringhio ha avuto modo di apprezzare ... Leggi su calciomercato.napoli (Di venerdì 2 ottobre 2020) Gennaro Gattuso potrà finalmente avere il centrocampista di riferimento e di peso per applicare senza affanni il 4-2-3-1. L’edizione odierna di Tuttosport, con un pezzo a firma di, apre in maniera netta all’arrivo in casa azzurro di Tiémoué, mediano che ilsta cercando di regalare al tecnico calabrese in questi ultimi giorni di mercato. 04/10/2020 BONUS 10€+200€  BONUS 15€ SUBITO+200€ BONUS FINO A 500€il quotidiano l’affare si farà. “Si tratta di Tiémoué, 26enne franco-ivoriano di 1,89 centimetri, che Ringhio ha avuto modo di apprezzare ...

DiMarzio : #Napoli, le ultime sulle uscite. Da #Llorente a #Hysaj, passando per #Younes - SkySport : Calciomercato Napoli, occhi su Bakayoko: si lavora per il prestito - DiMarzio : #Napoli - #Vecino, proseguono i contatti per trovare l'intesa su formula e cifre - sscalcionapoli1 : Napoli, assalto concreto a Bakayoko: operazione complessa per costi e tempistica #calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - Calemme: 'Il Napoli ci prova per Bakayoko, ma non è un'operazione semplice' -