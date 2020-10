Calciomercato Juventus, De Sciglio verso l’addio: i bianconeri hanno fretta (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mancano poco più di 72 ore alla chiusura dell’attuale sessione di Calciomercato e la situazione della Juventus è ancora tutta da decifrare. Sono ancora molti i nodi da sciogliere, legati soprattutto alla questione delle cessioni: salutato Daniele Rugani, ormai molto vicino alla firma con il Rennes, la dirigenza bianconera ora si può concentrare sulle partenze di almeno un paio di altri esuberi. Uno di questi è Sami Khedira il quale non ne vorrebbe sapere di risolvere il contratto con Madama, mentre l’altro è Douglas Costa. Una possibile cessione del brasiliano, permetterebbe alla Juventus di accumulare un buon tesoretto che potrebbe essere speso nelle ultime ore di Calciomercato al fine di assestare qualche altro colpo last minute. In bilico la permanenza a Torino di Mattia ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Mancano poco più di 72 ore alla chiusura dell’attuale sessione die la situazione dellaè ancora tutta da decifrare. Sono ancora molti i nodi da sciogliere, legati soprattutto alla questione delle cessioni: salutato Daniele Rugani, ormai molto vicino alla firma con il Rennes, la dirigenza bianconera ora si può concentrare sulle partenze di almeno un paio di altri esuberi. Uno di questi è Sami Khedira il quale non ne vorrebbe sapere di risolvere il contratto con Madama, mentre l’altro è Douglas Costa. Una possibile cessione del brasiliano, permetterebbe alladi accumulare un buon tesoretto che potrebbe essere speso nelle ultime ore dial fine di assestare qualche altro colpo last minute. In bilico la permanenza a Torino di Mattia ...

