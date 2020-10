Calciomercato Juventus, ancora in piedi la pista Kean (Di venerdì 2 ottobre 2020) Calciomercato Juventus: i bianconeri non avrebbero ancora mollato per il ritorno di Moise Kean Il ritorno di Moise Kean non è un’ipotesi da scartare in casa Juve. I bianconeri, infatti, potrebbero prende un’altra prima punta dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Tuttosport apre uno spiraglio sul possibile arrivo di Kean: l’Everton potrebbe lasciarlo partire in prestito, dopo l’ennesima esclusione in Carabao Cup. La discriminante sarebbe quindi l’obbligo di riscatto, con l’Everton che si assicurerebbe un rientro dell’investimento fatto nella scorsa stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 ottobre 2020): i bianconeri non avrebberomollato per il ritorno di MoiseIl ritorno di Moisenon è un’ipotesi da scartare in casa Juve. I bianconeri, infatti, potrebbero prende un’altra prima punta dopo l’arrivo di Alvaro Morata. Tuttosport apre uno spiraglio sul possibile arrivo di: l’Everton potrebbe lasciarlo partire in prestito, dopo l’ennesima esclusione in Carabao Cup. La discriminante sarebbe quindi l’obbligo di riscatto, con l’Everton che si assicurerebbe un rientro dell’investimento fatto nella scorsa stagione. Leggi su Calcionews24.com

