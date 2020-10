Baldur's Gate III permetterà il cross-play ed il cross-save, ma solo se creerete un account Larian (Di venerdì 2 ottobre 2020) cross-play e cross-save saranno disponibili per Baldur's Gate III, almeno per coloro che hanno creato un account Larian. In vista dell'accesso anticipato, Larian Studios ha incoraggiato gli utenti a creare un account se desiderano accedere a una di queste funzionalità. Gli utenti possono creare un account completamente nuovo o collegare il proprio account Steam, Stadia e GOG.All'inizio del mese scorso, Larian ha rilasciato un aggiornamento della community che ha fatto luce sul multiplayer di Baldur's Gate III. Ciò includeva uno sguardo a come funziona il dialogo durante il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020)saranno disponibili per'sIII, almeno per coloro che hanno creato un. In vista dell'accesso anticipato,Studios ha incoraggiato gli utenti a creare unse desiderano accedere a una di queste funzionalità. Gli utenti possono creare uncompletamente nuovo o collegare il proprioSteam, Stadia e GOG.All'inizio del mese scorso,ha rilasciato un aggiornamento della community che ha fatto luce sul multier di'sIII. Ciò includeva uno sguardo a come funziona il dialogo durante il ...

stadiaita : Se avete intenzione di giocare in cross play con amici che non hanno Baldur's Gate 3 su Stadia ricordatevi di crear… - Lord_Vltor : Mi sono sempre dispiaciuto di aver corso attraverso Baldur's Gate II e Neverwinter senza la necessaria preparazione… - stadiaita : Per ora si possono streammare solo i giochi con funzionalità Crowd Choice, quindi solo Dead By Daylight e Baldur's… - infoitscienza : Con Baldur's Gate 3 su Stadia arriva Crowd Choice, l'aiuto dal pubblico per le decisioni - hestialeirion : Quando uscirà Baldur's Gate III sarà uno spam continuo di screenshot e NON ME NE VERGOGNERÒ -