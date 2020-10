Airola | Giulia Abbate lascia la giunta Napoletano | si è dimessa questa mattina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –non è più assessore ad. L’esponente Pd, molto vicina al governatore De Luca e alle ultime regionali candidata per “Fare“, ha rassegnatole dimissioni dallaguidata da Michele. Nella lettera protocollata al Comune, da quanto si apprende, non ci sarebbero riferimenti alle motivazioni del passo indietro anche se molti sono gli addetti ai lavori che vedono nella decisione dellauna conseguenza dell’esito elettorale. Le dimissioni, a quanto pare, riguarderebbero soltanto il ruolo di assessore e non di consigliere comunale. L'articolo...