Zorc | “Non vediamo l’ora di ritrovare Immobile con la maglia della Lazio”

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dopo i gironi di Champions League. Queste le parole di Michael Zorc: "Questo è un gruppo interessante. Abbiamo già fatto le nostre esperienze con San Pietroburgo e Bruges negli ultimi anni. Non vediamo l'ora di rivedere Ciro Immobile con la maglia della Lazio. Il nostro obiettivo chiaro è sopravvivere alla fase a gironi."

