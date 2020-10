Visita di Conte e Azzolina: ad accoglierli la protesta dei docenti precari (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Felice a Cancello (Ce) – Un gruppo di docenti precari sta dando vita ad una protesta, con cori da stadio e slogan, all’esterno dell’istituto comprensivo di San Felice a Cancello (Caserta), dove è in corso la Visita del premier Giuseppe Conte e del ministro Lucia Azzolina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Felice a Cancello (Ce) – Un gruppo dista dando vita ad una, con cori da stadio e slogan, all’esterno dell’istituto comprensivo di San Felice a Cancello (Caserta), dove è in corso ladel premier Giuseppee del ministro Lucia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

