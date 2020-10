Trasferire i clandestini in un’isola sperduta: l’incredibile piano del Regno Unito (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Modello australiano e pazienza per le polemiche assicurate. Il Regno Unito sembra intenzionato a portare avanti la stretta sull’immigrazione irregolare. Ma c’è di più, stando a quanto riportato ieri dal Financial Times, il governo di Boris Johnson sta pensando a una misura drastica per i clandestini che sbarcano nei pressi di Dover: realizzare degli appositi centri offshore dove rinchiuderli e dunque tenerli il più possibile lontano dal territorio del Regno Unito. Centri di accoglienza creati ad hoc al largo delle coste britanniche dunque. Oppure, e in questo caso si tratterebbe di una soluzione meno impegnativa per il governo di Londra ma destinata comunque a far discutere, lasciare i clandestini in mare su navi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott – Modello australiano e pazienza per le polemiche assicurate. Ilsembra intenzionato a portare avanti la stretta sull’immigrazione irregolare. Ma c’è di più, stando a quanto riportato ieri dal Financial Times, il governo di Boris Johnson sta pensando a una misura drastica per iche sbarcano nei pressi di Dover: realizzare degli appositi centri offshore dove rinchiuderli e dunque tenerli il più possibile lontano dal territorio del. Centri di accoglienza creati ad hoc al largo delle coste britanniche dunque. Oppure, e in questo caso si tratterebbe di una soluzione meno impegnativa per il governo di Londra ma destinata comunque a far discutere, lasciare iin mare su navi ...

Condannato a un anno e nove mesi di reclusione per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini stranieri in Italia, Austria, Germania ed Ungheria, un uomo di 51 anni è stato ...

"Ad oggi 335 richiedenti sono stati trasferiti dall'Italia in altri Stati membri ... si appresta ad andare a processo per aver cercato di combattere l'immigrazione clandestina e i trafficanti di ...

