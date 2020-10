Startup, Intesa Sanpaolo: al via la nuova ELITE Digital Lounge (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prende il via l’edizione 2020 della Lounge ELITE di Intesa Sanpaolo; completamente Digitale, la nuova Lounge accoglie 19 Startup selezionate in gran parte dal programma B Heroes, la docu-serie in onda su Sky giunta quest’anno alla terza stagione e realizzata grazie alla collaborazione con Intesa Sanpaolo. Essa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano, ELITE e Confindustria per accompagnare le PMI in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. In due anni Intesa Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 160 imprese provenienti da tutta Italia. Resilienza e innovazione saranno i principali focus del percorso ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 ottobre 2020) (Teleborsa) – Prende il via l’edizione 2020 delladi Intesa; completamentee, laaccoglie 19selezionate in gran parte dal programma B Heroes, la docu-serie in onda su Sky giunta quest’anno alla terza stagione e realizzata grazie alla collaborazione con Intesa. Essa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo bancario italiano,e Confindustria per accompagnare le PMI in percorsi di formazione, crescita dimensionale e apertura al mercato dei capitali. In due anni Intesaha affiancato in questo percorso oltre 160 imprese provenienti da tutta Italia. Resilienza e innovazione saranno i principali focus del percorso ...

