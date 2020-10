Sparatoria nel Bronx: padre eroico protegge i figli col proprio corpo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Un padre ha fatto il tutto per tutto per proteggere i suoi figli durante una Sparatoria avvenuta fuori da un concessionario d’auto nel Bronx. A New York un padre si è trovato a dover affrontare una disavventura a dir poco sconvolgente. L’uomo si è trovato davanti ad un vero e proprio crimine e ha dato … Leggi su viagginews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Unha fatto il tutto per tutto perre i suoidurante unaavvenuta fuori da un concessionario d’auto nel. A New York unsi è trovato a dover affrontare una disavventura a dir poco sconvolgente. L’uomo si è trovato davanti ad un vero ecrimine e ha dato …

matteosalvinimi : ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Fi… - Mario97208915 : RT @matteosalvinimi: ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Finan… - MercanzinR : RT @matteosalvinimi: ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Finan… - ik_tele : RT @matteosalvinimi: ???? Al largo di Lampedusa, il peschereccio tunisino “Mohanel Anmed” prima non si ferma all’alt della Guardia di Finan… - RobertoRenga : RT @OssesSonya: Guns&Workout -Cronaca in tempo reale Inseguimento forze dell’ordine nel cortile interno del Centro Sportivo #Portici. Due a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria nel Siracusa, sparatoria a Noto: grave un cinquantenne La Repubblica Paratico, sparatoria in azienda: dimesso l’operaio ferito, aggressore ricoverato in psichiatria

È stato dimesso dall’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo Simone Martinelli, l’uomo di 38 anni che era stato sparato in ...

Tentato colpo con sparatoria e esplosivo: altre 2 condanne per foggiani

Nella notte tra il 5 e 6 maggio del 2018 ci fu un inferno con una micidiale sparatoria avvenuta tra cinque banditi giunti dalla provincia di Foggia, poi arrestati, e i carabinieri delle compagnie di L ...

È stato dimesso dall’ospedale papa Giovanni XXIII di Bergamo Simone Martinelli, l’uomo di 38 anni che era stato sparato in ...Nella notte tra il 5 e 6 maggio del 2018 ci fu un inferno con una micidiale sparatoria avvenuta tra cinque banditi giunti dalla provincia di Foggia, poi arrestati, e i carabinieri delle compagnie di L ...