"Se c'è una squadra con molti positivi, quella squadra ovviamente avrà dei problemi per giocare, ben diverso è avere altri positivi in tutte le altre squadre. Al momento il rischio di sospensione del campionato non c'è, perché il problema riguarda un'unica squadra. Se solamente una squadra ha questi problemi, bisognerà trovare una soluzione per quella … L'articolo Sileri: «Non c'è il rischio di sospendere la Serie A» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

