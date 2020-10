Scuole chiuse per maltempo, l’appello di Polichetti: “Attrezzarsi per la didattica a distanza” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Le Scuole devono attrezzarsi per la didattica a distanza, non è possibile bloccare tutto ogni volta che c’è un allarme meteo“. L’osservazione arriva da Mario Polichetti, responsabile provinciale della Fials, all’indomani della chiusura dei plessi nel Salernitano in conseguenza dell’ondata di maltempi. “E’ innanzitutto il caso che le ordinanze dei sindaci siano più chiare. Quando si parla di stop all’attività scolastica sul territorio cittadino, si dovrebbero poi recuperare quei giorni persi, attrezzandosi con la didattica a distanza. La nostra preoccupazione è che ai giorni persi lo scorso anno per il Covid e vari allarmi meteo, se ne aggiungano altri. Quest’anno avevamo appena ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Ledevono attrezzarsi per laa distanza, non è possibile bloccare tutto ogni volta che c’è un allarme meteo“. L’osservazione arriva da Mario, responsabile provinciale della Fials, all’indomani della chiusura dei plessi nel Salernitano in conseguenza dell’ondata di maltempi. “E’ innanzitutto il caso che le ordinanze dei sindaci siano più chiare. Quando si parla di stop all’attività scolastica sul territorio cittadino, si dovrebbero poi recuperare quei giorni persi, attrezzandosi con laa distanza. La nostra preoccupazione è che ai giorni persi lo scorso anno per il Covid e vari allarmi meteo, se ne aggiungano altri. Quest’anno avevamo appena ...

