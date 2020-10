San Felice a Cancello, il sindaco Ferrara: “Visita di Conte una motivazione in più” (VIDEO) (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Felice a Cancello (Ce) – La visita del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata accolta con piacere dal sindaco di San Felice a Cancello, Giovanni Ferrara: “Per noi si tratta di un orgoglio e di una motivazione in più a fare bene”. Nel VIDEO le sue dichiarazioni L'articolo San Felice a Cancello, il sindaco Ferrara: “Visita di Conte una motivazione in più” (VIDEO) proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Ce) – La visita del presidente del Consiglio Giuseppee del ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina è stata accolta con piacere daldi San, Giovanni: “Per noi si tratta di un orgoglio e di unain più a fare bene”. Nelle sue dichiarazioni L'articolo San, il: “Visita diunain più” () proviene da Anteprima24.it.

AppiaPolis : New post (SAN FELICE A CANCELLO, I RINGRAZIAMENTI DI PERROTTA PER LA NOMINA A SEGRETARIO CITTADINO DC) has been pub… - globalistIT : - laltrodiego : #Conte in visita alla scuola Francesco Gesue' di San Felice a Cancello. Dai, hanno la mascherina, possono accalcar… - ComuneSpezia : Pericolo di contagi, salta la fiera di San Felice -

Ultime Notizie dalla rete : San Felice San Felice, prende forma la nuova scuola materna La Provincia Verso la proroga dello Stato di emergenza fino alla fine di gennaio 2021, ora è ufficiale

"Abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello Stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021".

VIDEO | Scuola, Conte: “Anno difficile ma è sfida da vincere insieme”

SAN FELICE A CANCELLO – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, e’ arrivato a San Felice a Cancello (Caserta) per visitare la scuola ...

"Abbiamo convenuto che andremo in Parlamento a proporre la proroga dello Stato di emergenza, ragionevolmente fino alla fine di gennaio 2021".SAN FELICE A CANCELLO – Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, accompagnato dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, e’ arrivato a San Felice a Cancello (Caserta) per visitare la scuola ...