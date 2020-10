(Di giovedì 1 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 01 OTT - "I grants sono i soldi che non danno deficit, aggiuntivi, si sommano a quel percorso programmatico indicato" nella Nadef del deficit al 7% rispetto al 5,7%: si tratta "dell'1,3% ...

fisco24_info : Recovery Plan, Gualtieri: cuneo e sostegno famiglie per riforma fisco, sussidi per 15 miliardi nel 2021: Il ministr… - CorriereQ : Recovery: Gualtieri, nel 2021 spenderemo 15 mld di sussidi - fisco24_info : Recovery: Gualtieri, nel 2021 spenderemo 15 mld di sussidi: Si aggiungono a 1,3% di extradeficit. Espansione da 40… - iconanews : Recovery: Gualtieri, nel 2021 spenderemo 15 mld di sussidi - newsfinanza : Recovery: Gualtieri, i progetti saranno anticipati nella manovra -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Gualtieri

Lo ha detto il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in audizione sul Recovery Plan davanti alle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato. Gualtieri ha poi sottolineato come nella Nadef sia ...Il ministro dell’Economia è intervenuto in audizione davanti alle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato e ha illustrato le riforme «di supporto» al piano italiano ...