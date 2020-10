Perde il carico in autostrada e scende: viene travolto e ucciso (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giovane migrante muore travolto dal tir su cui si era nascosto 24 settembre 2020 Un imprenditore di 79 anni, Gino Gaion , ha perso la vita nella serata di ieri, mercoledì 30 settembre, lungo l'... Leggi su today (Di giovedì 1 ottobre 2020) Giovane migrante muoredal tir su cui si era nascosto 24 settembre 2020 Un imprenditore di 79 anni, Gino Gaion , ha perso la vita nella serata di ieri, mercoledì 30 settembre, lungo l'...

demian_yexil : RT @AdriMCMLXI: Muore sul lavoro a 70 anni Tragedia in A27: perde il carico, scende a recuperarlo ma viene travolto Per G.G., 79enne di… - Today_it : Perde il carico in autostrada e scende: viene travolto e ucciso - infoitinterno : Tragedia in A27: perde il carico, scende a recuperarlo ma viene travolto - infoitinterno : Tragedia in A27, perde il carico del camion, scende e viene falciato e ucciso da un'auto - infoitinterno : Tragedia in A27, autotrasportatore perde il carico, accosta e scende dal mezzo ma viene travolto da un'auto. -

Ultime Notizie dalla rete : Perde carico Autista perde carico in tangenziale sud, super multa QuiBrescia.it Perde il carico in autostrada e scende: viene travolto e ucciso

La tragedia sull'autostrada A27, in direzione Belluno: la vittima è un uomo di 79 anni, Gino Gaion. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo ...

Si ribalta col camion Paura per un 50enne

Ieri all’alba, lungo via Luigia, il camionista ravennate ha perso il controllo del mezzo. Portato in ospedale, non ha ferite gravi ...

Non trasmette le denunce: "Le ho perse"

A processo l’ex comandante della stazione di Mezzano, poi trasferito a Lugo, per duecento fascioli spariti. Lui incolpa un cantiere ...

La tragedia sull'autostrada A27, in direzione Belluno: la vittima è un uomo di 79 anni, Gino Gaion. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo ...Ieri all’alba, lungo via Luigia, il camionista ravennate ha perso il controllo del mezzo. Portato in ospedale, non ha ferite gravi ...A processo l’ex comandante della stazione di Mezzano, poi trasferito a Lugo, per duecento fascioli spariti. Lui incolpa un cantiere ...