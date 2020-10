Napoli, agguato di camorra: ucciso 28enne. (Di giovedì 1 ottobre 2020) agguato nella notte a Napoli, nel quartiere di Miano: ucciso Alessandro Riso, 28 anni, pregiudicato ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Cifrone. La polizia è sul posto per coordinare le indagini. La vicenda è accaduta nel quartiere di Miano, già da tempo sotto assedio dei clan che si contendono il territorio, dopo il crollo del … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 ottobre 2020)nella notte a, nel quartiere di Miano:Alessandro Riso, 28 anni, pregiudicato ritenuto dagli inquirenti vicino al clan Cifrone. La polizia è sul posto per coordinare le indagini. La vicenda è accaduta nel quartiere di Miano, già da tempo sotto assedio dei clan che si contendono il territorio, dopo il crollo del … L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

