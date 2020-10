Lazio | ufficiale l’ingaggio di Fares

Leggi su sportface

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Laha ufficializzato in questi minuti l’ingaggio di Mohamed, l’esterno ex Spal che già da qualche giorno si allena a Formello agli ordini di Simone Inzaghi. Una notizia che era nell’aria e che adesso ha trovato anche i crismi dell’ufficialità nel comunicato del club. Si sblocca quindi il mercato biancoceleste in questi ultimi giorni a disposizione per le trattative epotrebbe fin da subito rientrare nelle rotazioni di Inzaghi visto che ha già alle spalle un buon numero di allenamenti con la squadra.