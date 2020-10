“Ilenia non mollare”: le parole di Francesco Totti fanno svegliare dal coma una giovane tifosa della Lazio (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilenia si sveglia dal coma grazie alle parole di Totti Nelle ultime ore Francesco Totti è finito al centro dell’attenzione per una vicenda davvero commovente. Pratogonista della storia e Ilenia, una giovane calciatrice della Lazio ma sempre appassionata per Er Pupone. La ragazza era entrata in coma a causa di un tremendo incidente automobilistico. La diretta interessata si trovava nel Braccianese in compagni di una sua cara amica che purtroppo è venuta a mancare. La giovane è stata in bilico per ben nove mesi fino a qualche tempo fa quando si è svegliata dal coma. La lieta novella è stata resa nota solo di recente e a quanto pare ci sia stato ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ilenia si sveglia dalgrazie allediNelle ultime oreè finito al centro dell’attenzione per una vicenda davvero commovente. Pratogonistastoria e Ilenia, unacalciatricema sempre appassionata per Er Pupone. La ragazza era entrata ina causa di un tremendo incidente automobilistico. La diretta interessata si trovava nel Braccianese in compagni di una sua cara amica che purtroppo è venuta a mancare. Laè stata in bilico per ben nove mesi fino a qualche tempo fa quando si è svegliata dal. La lieta novella è stata resa nota solo di recente e a quanto pare ci sia stato ...

PescaraCalcio : ??'Ilenia non mollare, ce la farai, siamo tutti con te' Parole dal suo idolo Totti, così la giovane calciatrice si… - _ilenia_001 : #MiraComoVan non vedo l'ora che esca! ???? Ti amo @Najwa_Nimri @_JoshTampico - ilenia_pedrali : Seguo #the100 da sempre, eppure per la prima volta non seguirò il finale. Troppi, troppi orribili e colossali error… - ilenia_sansoni : RT @gooldenxhs: penso che walls sia l’album migliore degli ultimi 10 anni. è davvero un capolavoro, 5 anni attesi ma ne è valsa davvero la… - world_ilenia : Massimiliano, Myriam e Tommaso decidono di fare lo sciopero della fame perché gli autori non gli calcolano... Regi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ilenia non Morte George Floyd, polizia violenta a Buffalo: scaraventato a terra anziano manifestante La Repubblica