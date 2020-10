Il duello tv non incide, Biden non avrebbe dovuto partecipare (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il primo dibattito televisivo della storia, nel 1960, il suo consigliere Clifford Clark scrisse al candidato John Kennedy, in una nota sulla sua performance, “take advantage of every opportunity to appear with Nixon. You are better than he is.” (“sfrutta ogni occasione per apparire insieme a Nixon. Sei migliore di lui.”). Se fosse ancora tra noi, credo che anche Clark avrebbe i suoi dubbi sul consigliare lo stesso a Joe Biden. Sebbene sia uscito vincitore dal primo dibattito di ieri notte, secondo la maggior parte dei sondaggi successivi alla diretta, tutte le testate giornalistiche del mondo concordano che sia stato veramente uno scenario grottesco. La Commission on Presidential Debates, l’ente che organizza questi eventi, ha comunicato ieri che prenderà provvedimenti modificando le regole dei prossimi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Dopo il primo dibattito televisivo della storia, nel 1960, il suo consigliere Clifford Clark scrisse al candidato John Kennedy, in una nota sulla sua performance, “take advantage of every opportunity to appear with Nixon. You are better than he is.” (“sfrutta ogni occasione per apparire insieme a Nixon. Sei migliore di lui.”). Se fosse ancora tra noi, credo che anche Clarki suoi dubbi sul consigliare lo stesso a Joe. Sebbene sia uscito vincitore dal primo dibattito di ieri notte, secondo la maggior parte dei sondaggi successivi alla diretta, tutte le testate giornalistiche del mondo concordano che sia stato veramente uno scenario grottesco. La Commission on Presidential Debates, l’ente che organizza questi eventi, ha comunicato ieri che prenderà provvedimenti modificando le regole dei prossimi ...

12xxxxx_10 : RT @GermanoDottori: Nel dibattito presidenziale di ieri non dovevano essere trattati temi di politica estera. Invece, #Biden ha accusato #T… - GiacomoManini : 7) Min 58 lancio lungo per SMS vs Palomino, duello vinto dal nerazzurro? 8)??Min 63 lancio sbagliato su Immobile dop… - giemmeenne : Milan Inter Juve Atalanta Napoli, cinque squadre per quattro posti Champions, lotta scudetto apertissima e non un d… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Trump non accetta il confronto, Biden scivola sull’ambiente: le pagelle del duello tra candidati - Corriere : Trump non accetta il confronto, Biden scivola sull’ambiente: le pagelle del duello tra candidati -