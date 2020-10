GFVip, Elisabetta Gregoraci confessione hot a Pierpaolo: cosa ha detto (Di giovedì 1 ottobre 2020) Continua ad essere tra le protagoniste del Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci, è sicuramente lei il personaggio più spiato e seguito. La conduttrice entrata consapevole che il reality oltre a dare una certa popolarità ha anche un’altra faccia della medaglia mostra infatti anche quegli aspetti più intimi di una persona spogliandola della sua fama ha scelto di viver il suo GFVip senza filtri. Da quanto è entrata Elisabetta non solo ha ricordato i motivi che l’hanno portata a divorziare da Flavio Briatore accusandolo d’averla trascurata ma si è anche molto avvicinata all’ex velino Pierpaolo Petrelli. I due hanno da subito familiarizzato e il giovane non ha esitato a manifestare il suo interesse all’ex conduttrice di Made in ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 1 ottobre 2020) Continua ad essere tra le protagoniste del Grande Fratello Vip, è sicuramente lei il personaggio più spiato e seguito. La conduttrice entrata consapevole che il reality oltre a dare una certa popolarità ha anche un’altra faccia della medaglia mostra infatti anche quegli aspetti più intimi di una persona spogliandola della sua fama ha scelto di viver il suosenza filtri. Da quanto è entratanon solo ha ricordato i motivi che l’hanno portata a divorziare da Flavio Briatore accusandolo d’averla trascurata ma si è anche molto avvicinata all’ex velinoPetrelli. I due hanno da subito familiarizzato e il giovane non ha esitato a manifestare il suo interesse all’ex conduttrice di Made in ...

GrandeFratello : Pierpaolo ed Elisabetta sono sempre più vicini... vicinissimi... pericolosamente... ?? #GFVIP - FinallyMario : #gfvip lasciatemi Elisabetta serena per favore ?????? ciao Eli!!! - GrandeFratello : Elisabetta e Pierpaolo, questione di feeling? Sta succedendo qualcosa? ?? #GFVIP - LaSardaE : Pierpaolo ha capito la vera natura di Elisabetta. 'Se aveva uno fuori poteva anche dirmelo' ?????????? #gfvip - AlFraeMemi : RT @ElisaPavone2: Io che mi preparo per creare 3.000 profili per far uscire Elisabetta non appena andrà in nomination #gfvip https://t.c… -