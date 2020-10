Gf Vip 5 | Lory Del Santo afferma | “Massimiliano Morra sta mentendo a tutti” | la Panicucci prende le distanze

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Nel corso dell’ultima diretta di Mattino 5,Delha fatto una clamorosa rivelazione su uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. E’ Massimilianoche starebbe celando un segreto davvero incredibile con la fidanzata Delia. Non a caso, l’ospite di Federicaha riportato che il giovane attore starebbedi avere una relazione in quanto avrebbe un accordo con la ragazza. Il motivo? Per evitare eventuali storie d’amore nella casa. Ovviamente la padrona di casa Federicasi è guardata bene dal dare adito a questo pettegolezzo senza una fondatezza. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto la. Grande Fratello Vip: la rivelazione diDelOspite fissa di Mattino 5 ...