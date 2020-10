Genoa, niente allenamento. Manca autorizzazione Asl (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’allenamento del Genoa previsto per questa mattina alle 11 è stato cancellato poiché non è arrivata l’autorizzazione da parte dell’Asl. Avrebbero dovuto allenarsi i calciatori più giovani insieme ad alcuni ragazzi della Primavera, tutti negativi al Covid. Alle 15 era in programma un’altra seduta, con 12 calciatori della prima squadra divisi in due gruppi di 6 persone. Ma l’Asl ha cancellato anche la sessione del pomeriggio. L’autorità sanitaria ha stabilito che alle 13.30 si facciano nuovi tamponi rapidi. Solo dopo aver ricevuto l’esito dei test, si valuterà se sarà possibile effettuare l’allenamento. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 ottobre 2020) L’delprevisto per questa mattina alle 11 è stato cancellato poiché non è arrivata l’da parte dell’Asl. Avrebbero dovuto allenarsi i calciatori più giovani insieme ad alcuni ragazzi della Primavera, tutti negativi al Covid. Alle 15 era in programma un’altra seduta, con 12 calciatori della prima squadra divisi in due gruppi di 6 persone. Ma l’Asl ha cancellato anche la sessione del pomeriggio. L’autorità sanitaria ha stabilito che alle 13.30 si facciano nuovi tamponi rapidi. Solo dopo aver ricevuto l’esito dei test, si valuterà se sarà possibile effettuare l’. L'articolo ilNapolista.

