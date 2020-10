Focolaio Covid-19 al Commissariato di Velletri, il sindacato chiede una nuova sede (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Serve una nuova sede assieme a misure di prevenzione incisive e tempestive a tutela della salute dei poliziotti del Commissariato di Velletri, in provincia di Roma, tra i quali si sono registrati ad oggi 11 casi di positività al Covid-19”. A chiederlo la sigla sindacale Silp Cgil Roma e Lazio. In una lettera inviata al questore della capitale dal segretario generale del Silp Cgil Roma e Lazio, Antonio Patitucci, si denuncia la situazione e si chiedono provvedimenti urgenti: “Sarebbe opportuno, per l’utenza che a vario titolo accede al Commissariato, essere sottoposti sia alla misurazione della temperatura e sia alla prevista profilassi, nonché fornire gli operatori del Commissariato di dispositivi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 1 ottobre 2020) “Serve unaassieme a misure di prevenzione incisive e tempestive a tutela della salute dei poliziotti deldi, in provincia di Roma, tra i quali si sono registrati ad oggi 11 casi di positività al-19”. Arlo la sigla sindacale Silp Cgil Roma e Lazio. In una lettera inviata al questore della capitale dal segretario generale del Silp Cgil Roma e Lazio, Antonio Patitucci, si denuncia la situazione e si chiedono provvedimenti urgenti: “Sarebbe opportuno, per l’utenza che a vario titolo accede al, essere sottoposti sia alla misurazione della temperatura e sia alla prevista profilassi, nonché fornire gli operatori deldi dispositivi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Roma, focolaio sulla Metro A, cinque dipendenti positivi al Covid: allerta in tre stazioni Il Messaggero Covid, Galli: "Siamo sul crinale". Il messaggio del virologo

Queste 2 o 3 prossime settimane sono cruciali nell’osservazione, nel contenimento e nell’intervento immediato sulla limitazione dei focolai”, ha spiegato Galli ... tiene alta l’allerta sul fronte ...

Governo. "Proporremo al Parlamento stato di emergenza fino al 31 gennaio"

Il governo sta valutando l'ipotesi di una proroga dello stato di emergenza per il Covid-19 fino al 31 gennaio ... dei contatti e in questo modo circoscrivere tempestivamente nuovi focolai. Il ministro ...

