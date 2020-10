Fiorentina, sondaggio per Izzo. In attacco idea Kramaric (Di giovedì 1 ottobre 2020) La Fiorentina ha effettuato un sondaggio per il difensore Izzo. In attacco la società viola segue Andrej Kramaric La Fiorentina ha effettuato un sondaggio con il Torino per Armando Izzo, la cui cessione finanzierebbe altri colpi in entrata del club granata. Nelle prossime ore continueranno i contatti tra le parti. Come riportato da Sky Sport, attenzione anche alle mosse per l’attacco. L’ultima idea è Andrej Kramaric dell’Hoffenheim, che potrebbe trasferirsi in Serie A attraverso la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Laha effettuato unper il difensore. Inla società viola segue AndrejLaha effettuato uncon il Torino per Armando, la cui cessione finanzierebbe altri colpi in entrata del club granata. Nelle prossime ore continueranno i contatti tra le parti. Come riportato da Sky Sport, attenzione anche alle mosse per l’. L’ultimaè Andrejdell’Hoffenheim, che potrebbe trasferirsi in Serie A attraverso la formula del prestito con diritto e obbligo di riscatto. Leggi su Calcionews24.com

nadi1913 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Fiorentina | Sondaggio per #Izzo - violanews : Di Marzio: 'Nuovo sondaggio per Izzo, la Fiorentina guarda anche in Germania per l'attacco. E il vice Biraghi...' -… - Calcio_Bros : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Fiorentina | Sondaggio per #Izzo - JosiphOliver : RT @DiMarzio: #Calciomercato, #Fiorentina | Sondaggio per #Izzo - DiMarzio : #Calciomercato, #Fiorentina | Sondaggio per #Izzo -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina sondaggio VN – Sondaggio del Parma per Venuti, ma la Fiorentina aspetta… Viola News Fiorentina, sondaggio per Izzo. In attacco idea Kramaric

La Fiorentina ha effettuato un sondaggio con il Torino per Armando Izzo, la cui cessione finanzierebbe altri colpi in entrata del club granata. Nelle prossime ore continueranno i contatti tra le parti ...

VN – Sondaggio del Parma per Venuti, ma la Fiorentina aspetta…

I ducali, infatti, hanno fatto un sondaggio con il club gigliato. Il Parma guarda a Firenze per rinforzarsi, considerando le difficoltà incontrate in questo inizio di campionato: dopo l’idea legata a ...

La Fiorentina ha effettuato un sondaggio con il Torino per Armando Izzo, la cui cessione finanzierebbe altri colpi in entrata del club granata. Nelle prossime ore continueranno i contatti tra le parti ...I ducali, infatti, hanno fatto un sondaggio con il club gigliato. Il Parma guarda a Firenze per rinforzarsi, considerando le difficoltà incontrate in questo inizio di campionato: dopo l’idea legata a ...