Fiorentina-Sampdoria, Ranieri alla vigilia: “Abbiamo assoluto bisogno di punti” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Zero punti in due partite, a Firenze per evitare una pausa amara. La Sampdoria di Claudio Ranieri riparte dal Franchi in cerca dei primi punti della nuova stagione dopo le due sconfitte nelle prime due gare. “Non abbiamo ancora punti in classifica e ne abbiamo assoluto bisogno – ha detto il tecnico blucerchiato nella conferenza della vigilia di Fiorentina-Sampdoria -. Andremo ad affrontare una squadra che si è rinforzata molto e che ha fatto molto bene nelle prime due giornate, ma noi faremo la nostra partita con il piglio giusto e con la voglia di dimostrare che non siamo quelli che hanno iniziato il campionato“. Ranieri teme soprattutto l’attacco della viola: “Ci attende un avversario difficile, con un potenziale ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 ottobre 2020) Zero punti in due partite, a Firenze per evitare una pausa amara. Ladi Claudioriparte dal Franchi in cerca dei primi punti della nuova stagione dopo le due sconfitte nelle prime due gare. “Non abbiamo ancora punti in classifica e ne abbiamo– ha detto il tecnico blucerchiato nella conferenza delladi-. Andremo ad affrontare una squadra che si è rinforzata molto e che ha fatto molto bene nelle prime due giornate, ma noi faremo la nostra partita con il piglio giusto e con la voglia di dimostrare che non siamo quelli che hanno iniziato il campionato“.teme soprattutto l’attacco della viola: “Ci attende un avversario difficile, con un potenziale ...

