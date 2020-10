Ferrara | ragazza stuprata a 16 anni | il violentatore era il suo pusher

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Aveva concordato la vendita di una dose di cocaina, ma ilche gliel’ha fornita non voleva soldi l’ha violentata: laè stata soccorsa dalle forze dell’ordine di. La violenza sullaappena sedicenne residente aè avvenuta circa due mesi fa, alla fine di Luglio. Soltanto oggi però sono state rese noti i termini con … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara ragazza

Ferrara, offre cocaina a una ragazzina di 16 anni in cambio di favori sessuali: lei non accetta, lui l'avrebbe aggredita violentandola.I carabinieri di Ferrara hanno arrestato un richiedente asilo nigeriano. Il 29 luglio aveva ceduto della cocaina a una 16enne per poi violentarla ...