Fares alla Lazio | è ufficiale | il comunicato

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA - Laufficializza l'acquisto di. L'ex Spal è pronto per la nuova avventura con la maglia biancoceleste. Ad ufficializzare l'operazione è proprio la società biancoceleste con un ...

TORINO - La Lazio ha ufficializzato, con un comunicato ufficiale, l'acquisto di Fares dalla Spal. "La S.S.Lazio comunica di aver acquisito definitivamente il diritto alle prestazioni sportive del ...ROMA – È rimasto congelato per qualche giorno per via dell’indice di liquidità, ma era già noto quello che è stato ufficializzato solamente pochi minuti fa: Mohamed Fares è un nuovo calciatore della ...