Expo 2021: il David di Michelangelo vola a Dubai (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il David di Michelangelo rappresenterà l’Italia al prossimo Expo mondiale di Dubai del 2021, il capolavoro sarà l’icona di una nuova rinascita mondiale dopo la catastrofe del Covid-19 Il David di Michelangelo rappresenterà l’Italia al prossimo Expo mondiale di Dubai del 2021. Cinque metri e 17 centimetri di altezza, cinque tonnellate e 600 chili di marmo di Carrara simbolo del Rinascimento e di Firenze, il capolavoro sarà l’icona di una nuova rinascita mondiale dopo la catastrofe del Covid responsabile anche del rinvio di un anno dell’esposizione universale. “Ma il vero “Lui” resterà qui, irripetibile e gelosamente custodito e non si ... Leggi su zon (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildirappresenterà l’Italia al prossimomondiale didel, il capolavoro sarà l’icona di una nuova rinascita mondiale dopo la catastrofe del Covid-19 Ildirappresenterà l’Italia al prossimomondiale didel. Cinque metri e 17 centimetri di altezza, cinque tonnellate e 600 chili di marmo di Carrara simbolo del Rinascimento e di Firenze, il capolavoro sarà l’icona di una nuova rinascita mondiale dopo la catastrofe del Covid responsabile anche del rinvio di un anno dell’esposizione universale. “Ma il vero “Lui” resterà qui, irripetibile e gelosamente custodito e non si ...

