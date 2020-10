“Esce tutto su Flavio Briatore”. GF Vip, bomba su Elisabetta Gregoraci: “Ha tanti scheletri nell’armadio…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo abbiamo immaginato tutti che le attenzioni su Elisabetta Gregoraci si sarebbero naturalmente rivoltate sulle sue vicende personali. Al GF Vip, dopo poche settimane dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, la Gregoraci è già riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico su di se. Difatti dapprima ha mostrato un certo interesse per Pierpaolo Pretelli (interesse comunque contraccambiato), e successivamente ha fatto alcune dichiarazioni al veleno sul suo ex marito Flavio Briatore. Oggi poi Francesco Chiesa Soprani, il suo ex manager ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. L’uomo ha dichiarato di pensare che avrebbe dovuto evitare di partecipare al Grande Fratello Vip, soprattutto perchè ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Lo abbiamo immaginato tutti che le attenzioni susi sarebbero naturalmente rivoltate sulle sue vicende personali. Al GF Vip, dopo poche settimane dal suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani, laè già riuscita a catalizzare l’attenzione del pubblico su di se. Difatti dapprima ha mostrato un certo interesse per Pierpaolo Pretelli (interesse comunque contraccambiato), e successivamente ha fatto alcune dichiarazioni al veleno sul suo ex maritoBriatore. Oggi poi Francesco Chiesa Soprani, il suo ex manager ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. L’uomo ha dichiarato di pensare che avrebbe dovuto evitare di partecipare al Grande Fratello Vip, sopratperchè ...

