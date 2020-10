Edison e Q8 per deposito costiero Small Scale di Gnl nel porto di Napoli (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Presentato oggi alla Naples Shipping Week il progetto congiunto di Edison e Kuwait Petroleum Italia (Q8) per un deposito costiero Small Scale di GNL (Gas Naturale Liquefatto) nella Darsena Petroli del porto di Napoli. La strategicità dell'investimento, si legge in una nota, è stata di recente confermata dal riconoscimento di un finanziamento europeo per la sua progettazione, grazie ai fondi Cef per l'ingegneria autorizzativa. Il progetto, sfruttando le sinergie derivanti dalla collaborazione tra due primari operatori energetici e l'integrazione con gli impianti già presenti in Darsena Petroli, garantisce solidità industriale alla realizzazione e alla gestione futura dell'infrastruttura. L'ubicazione di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 ottobre 2020) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - Presentato oggi alla Naples Shipping Week il progetto congiunto die Kuwait Petroleum Italia (Q8) per undi GNL (Gas Naturale Liquefatto) nella Darsena Petroli deldi. La strategicità dell'investimento, si legge in una nota, è stata di recente confermata dal riconoscimento di un finanziamento europeo per la sua progettazione, grazie ai fondi Cef per l'ingegneria autorizzativa. Il progetto, sfruttando le sinergie derivanti dalla collaborazione tra due primari operatori energetici e l'integrazione con gli impianti già presenti in Darsena Petroli, garantisce solidità industriale alla realizzazione e alla gestione futura dell'infrastruttura. L'ubicazione di un ...

fisco24_info : Edison e Q8 per deposito costiero Small Scale di Gnl nel porto di Napoli : - TV7Benevento : Edison e Q8 per deposito costiero Small Scale di Gnl nel porto di Napoli... - Adnkronos : #Edison e #Q8 per deposito costiero Small Scale di #Gnl nel porto di #Napoli - EdisonNews : Il progetto nel porto di Napoli è parte integrante del piano che prevede la creazione della prima catena logistica… - Affaritaliani : Edison e Q8 insieme per un deposito costiero di Gnl nel porto di Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Edison per Edison e Q8 per deposito costiero Small Scale di Gnl nel porto di Napoli Adnkronos Edison e Q8 per deposito costiero Small Scale di Gnl nel porto di Napoli

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Presentato oggi alla Naples Shipping Week il progetto congiunto di Edison e Kuwait Petroleum Italia (Q8) per un deposito costiero Small Scale di GNL (Gas Naturale Liquefatto ...

Edison e Q8 insieme per un deposito costiero di Gnl nel porto di Napoli

Energy management and Gas infrastructures di Edison. “Il progetto nel porto di Napoli è parte integrante di questo piano che prevede la creazione della prima catena logistica di Gnl del Paese per ...

Roma, 1 ott. (Adnkronos) – Presentato oggi alla Naples Shipping Week il progetto congiunto di Edison e Kuwait Petroleum Italia (Q8) per un deposito costiero Small Scale di GNL (Gas Naturale Liquefatto ...Energy management and Gas infrastructures di Edison. “Il progetto nel porto di Napoli è parte integrante di questo piano che prevede la creazione della prima catena logistica di Gnl del Paese per ...