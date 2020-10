“E’ morto” | macabra scoperta al Grande Fratello | la regia censura subito

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 1 ottobre 2020) IlVip ha in serbo sempre grandissime sorprese, ma anche numerosi colpi di scena. Un topo nella casa più spiata d’Italia ha infatti messo in subbuglio tutti i concorrenti. Cosa è successo? Si è trattato davvero di un topo? Laha staccato immediatamente la linea, forse per evitare polemiche sulla mancanza di … L'articolo “E’ morto”,al: laproviene da www.meteoweek.com.