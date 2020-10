“È andata così”. Omicidio Daniele e Eleonora, la decisione del magistrato sul killer Antonio De Marco (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivata la decisione sull’assassino reo confesso Antonio De Marco, accusato del terribile duplice Omicidio ai danni della coppia formata dall’arbitro Daniele De Santis e da Eleonora Manta. Nella giornata di oggi, giovedì 1 ottobre, lo studente 21enne di Scienze Infermieristiche originario di Casarano è stato interrogato per la convalida del suo fermo. Il giovane resta in carcere dopo aver parlato davanti al gip Michele Toriello, al pm Maria Consolata Moschettini e ai suoi legali. Gli avvocati che lo difendono sono Andrea Starace e Giovanni Bellisario. E sono stati proprio questi ultimi a fornire maggiori dettagli su ciò che è accaduto durante il suo interrogatorio con i magistrati, avvenuto nella casa circondariale di Lecce. Gli avvocati hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Arrivata lasull’assassino reo confessoDe, accusato del terribile dupliceai danni della coppia formata dall’arbitroDe Santis e daManta. Nella giornata di oggi, giovedì 1 ottobre, lo studente 21enne di Scienze Infermieristiche originario di Casarano è stato interrogato per la convalida del suo fermo. Il giovane resta in carcere dopo aver parlato davanti al gip Michele Toriello, al pm Maria Consolata Moschettini e ai suoi legali. Gli avvocati che lo difendono sono Andrea Starace e Giovanni Bellisario. E sono stati proprio questi ultimi a fornire maggiori dettagli su ciò che è accaduto durante il suo interrogatorio con i magistrati, avvenuto nella casa circondariale di Lecce. Gli avvocati hanno ...

ligabue : #Èandatacosì è l’autobiografia artistica che ripercorre la straordinaria carriera di Luciano. Scritta a quattro man… - Corriere : La copertina del numero di @7Corriere di venerdì 2 ottobre è dedicata a @ligabue, che dal 6 ottobre sarà in libreri… - barbaramasulli : RT @Corriere: La copertina del numero di @7Corriere di venerdì 2 ottobre è dedicata a @ligabue, che dal 6 ottobre sarà in libreria per @lib… - r4vi30 : Non io che mi sono andata a rivedere le reazioni di Paul agli aerei ?? “Mi tremano le gambe“ “C'è gente che spende s… - fuggire_ : @MCronaca Anche fosse gli é andata bene, ma non è così, perché nei video si vede che sparano in acqua -