Duplice omicidio a Lecce, convalidato il fermo di Antonio De Marco. Il legale: “Racconto sofferto dei fatti” (Di giovedì 1 ottobre 2020) BARI – “È ancora molto provato. Ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste e ha reso un racconto sofferto dei fatti“. È quanto dichiara alla Dire Andrea Starace, legale difensore di Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristiche, reo confesso del duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, assassinati a Lecce lo scorso 21 settembre. Leggi su dire (Di giovedì 1 ottobre 2020) BARI – “È ancora molto provato. Ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste e ha reso un racconto sofferto dei fatti“. È quanto dichiara alla Dire Andrea Starace, legale difensore di Antonio De Marco, il 21enne studente di Scienze infermieristiche, reo confesso del duplice omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, assassinati a Lecce lo scorso 21 settembre.

