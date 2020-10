Champions: Juventus con il Barcellona, Inter con il Real (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sorteggio positivo per le squadre italiane in Champions League con la grande suggestione Cristiano Ronaldo contro Messi per la Juve che ha pescato il Barcellona. I bianconeri, nel gruppo G, affronteranno anche Dinamo Kiev e gli ungheresi del Ferencvaros. Per l'Inter viaggio al Bernabeu nel raggruppamento B con Real Madrid, Shakhtar Donetsk, e quel Borussia Mönchengladbach protagonista di una partita da incubo. Il 20 ottobre del 1971 finì 7-1 ma una lattina colpì Boninsegna e la partita fu ripetuta con l'Inter che passò il turno. Nel girone D l'Atalanta è stata sorteggiata con con Liverpool, Ajax e Midtjylland. Buona pescata per la Lazio inclusa nel girone F con Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Bruges.GRUPPO A: Bayern (GER), Atlético Madrid (SPA), ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sorteggio positivo per le squadre italiane inLeague con la grande suggestione Cristiano Ronaldo contro Messi per la Juve che ha pescato il. I bianconeri, nel gruppo G, affronteranno anche Dinamo Kiev e gli ungheresi del Ferencvaros. Per l'viaggio al Bernabeu nel raggruppamento B conMadrid, Shakhtar Donetsk, e quel Borussia Mönchengladbach protagonista di una partita da incubo. Il 20 ottobre del 1971 finì 7-1 ma una lattina colpì Boninsegna e la partita fu ripetuta con l'che passò il turno. Nel girone D l'Atalanta è stata sorteggiata con con Liverpool, Ajax e Midtjylland. Buona pescata per la Lazio inclusa nel girone F con Zenit St Pietroburgo, Borussia Dortmund, Bruges.GRUPPO A: Bayern (GER), Atlético Madrid (SPA), ...

