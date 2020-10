C' è pure il Pd a processare in piazza Salvini

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Persino al processo l'estrema sinistra si mobilita contro Matteo. Il leader della Lega che sabato sarà di fronte al giudice per l'udienza preliminare per il caso Gregoretti. Lì potrebbe incontrare lungo la strada gli estremisti di sinistra che hanno deciso di contestarlo persino nel momento in cui bisognerebbe lasciare sereni i magistrati nella loro determinazione processuale. Ma quel che appare più incredibile; che a quelli che si fanno chiamare «Mai con» si accoderà il Pd catanese, che convocherà iscritti e simpatizzanti inTrento a urlare contro il nemico... Viene da pensare a quando Nicola Zingaretti afferma di essere contro l'odio. Ma non dice una parola per i suoi uomini che pensano di poter condizionare il corso della giustizia ...