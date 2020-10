Benevento – Bologna – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 1 ottobre 2020)è una delle tre partite delle 15 della domenica della 3° giornata del Campionato di Calcio di Serie A 2020/21. La partita si gioca allo stadio Vigorito di, domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15. La partita si giocherà di fronte a un pubblico di circa 1000 spettatori per le norme anticontagio da coronavirus.: (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Caldirola, Glik, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic– ...

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Bologna

