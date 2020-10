Adua Del Vesco salva per miracolo: “Devo tutto alla Madonna di Lourdes” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Recentemente Adua Del Vesco ha rivelato di aver attraversato un periodo molto buio e di essere salva grazie ad un miracolo. Adua Del Vesco in queste prime settimane di partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘ ha vissuto e fatto vivere delle emozioni profonde. La prima occasione è stata quando ha parlato apertamente della malattia che l’ha … L'articolo Adua Del Vesco salva per miracolo: “Devo tutto alla Madonna di Lourdes” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 ottobre 2020) RecentementeDelha rivelato di aver attraversato un periodo molto buio e di esseregrazie ad unDelin queste prime settimane di partecipazione al ‘Grande Fratello Vip‘ ha vissuto e fatto vivere delle emozioni profonde. La prima occasione è stata quando ha parlato apertamente della malattia che l’ha … L'articoloDelper: “Devodi Lourdes” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Se fossi un autore del #GFVIP avrei piazzato subito a inizio puntata la prova con il cibo che cade dall'alto, con A… - eldiosdelgrupo : @xntisocyal Beh ma solo tu credi che lui sia innamorato di Dalila... qui non lo crede nessuno dall'inizio come adua… - sunflower19087 : @GIOVISSUP95 Io sono generalmente abbastanza realista, so quando sto fantasticando sulla base del niente, non mi se… - gieffepparo : RT @LSantillo_96: La mia classifica del #GFVIP PREFERITI - Myriam - Massimiliano - Denis PROMOSSI - Contessa - Tommaso - Stefania - Mat… - BigFabi_ : in un mondo di pierpaolo ed eligreg, io sono adua del vesco #GFVIP #gregorelli. . -

Ultime Notizie dalla rete : Adua Del Adua Del Vesco e la «favola finta» con Gabriel Garko: «Fingere h24 è stata dura» Vanity Fair Italia GfVip, Massimiliano si apre a Guenda

Qualcosa di interessante sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip 5 tra Massimiliano Morra e Guenda Goria: le confessioni tra i due gieffini ...

Quando Massimiliano Morra disse: “Due anni e mezzo con Adua Del Vesco”, ma al GF parla di un anno

Emerge un’altra incongruenza nel rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 i due avevano dichiarato che la loro storia d’amore, ...

Qualcosa di interessante sta accadendo nella Casa del Grande Fratello Vip 5 tra Massimiliano Morra e Guenda Goria: le confessioni tra i due gieffini ...Emerge un’altra incongruenza nel rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 i due avevano dichiarato che la loro storia d’amore, ...