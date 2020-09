Un italiano per la prima volta tra i dieci prof migliori del mondo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Carlo Mazzone, insegnate di informatica a Benevento, ha sfidato 12mila docenti di 140 paesi arrivando nella decina finale ai Global teacher prize. In palio, dalla Varkey Foundation, un milione di dollari da usare per progetti legati alla scuola Leggi su repubblica (Di giovedì 1 ottobre 2020) Carlo Mazzone, insegnate di informatica a Benevento, ha sfidato 12mila docenti di 140 paesi arrivando nella decina finale ai Global teacher prize. In palio, dalla Varkey Foundation, un milione di dollari da usare per progetti legati alla scuola

Ultime Notizie dalla rete : italiano per L’italiano per stranieri nelle scuole pubbliche. Lettera Orizzonte Scuola Ue a Italia, giustizia lenta e conflitto d'interessi nei media

Per Bruxelles "l'efficienza del sistema giudiziario continua ad affrontare sfide importanti", ma le riforme sulla semplificazione in discussione in Parlamento puntano ad affrontare il problema.

Una città che non sa sfruttare la naturale vocazione per la vela

l’intervento Nei giorni scorsi si è svolto a Follonica il Cico, Campionato italiano classi olimpiche ... la città come luogo di eccellenza per fare vela a tutti i livelli.

Parma hub europeo dei materiali in 3D per l’aerospaziale

Al via un progetto di filiera per la manifattura additiva cofinanziato con 2,2 milioni di euro da Mise e Regioni di cui è capofila l'emiliana Beamit ...

