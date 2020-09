Torna il caldo d’ottobre. Temperature anche sopra i 30 gradi, vediamo dove (Di mercoledì 30 settembre 2020) Siamo reduci da un’ondata di freddo precoce che, abbinata al maltempo, ci ha proiettato improvvisamente verso un clima quasi invernale. Chiaramente non poteva che essere solo una parentesi, con le Temperature già rapidamente risalite verso valori più consoni alla stagione. Il rialzo termico è destinato a consolidarsi, a causa di venti che si disporranno meridionali, a precedere la perturbazione in avvicinamento dalla Francia. Le Temperature si riporteranno quindi non solo nella media, ma localmente sopra media. Correnti africane verranno gradualmente richiamate verso l’Italia, interessando principalmente il Sud. Tra giovedì e venerdì l’Italia inizierà a mostrarsi spaccata in due tronconi, visto che un calo termico è atteso invece al Nord per l’arrivo ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 30 settembre 2020) Siamo reduci da un’ondata di freddo precoce che, abbinata al maltempo, ci ha proiettato improvvisamente verso un clima quasi invernale. Chiaramente non poteva che essere solo una parentesi, con legià rapidamente risalite verso valori più consoni alla stagione. Il rialzo termico è destinato a consolidarsi, a causa di venti che si disporranno meridionali, a precedere la perturbazione in avvicinamento dalla Francia. Lesi riporteranno quindi non solo nella media, ma localmentemedia. Correnti africane verranno gradualmente richiamate verso l’Italia, interessando principalmente il Sud. Tra giovedì e venerdì l’Italia inizierà a mostrarsi spaccata in due tronconi, visto che un calo termico è atteso invece al Nord per l’arrivo ...

Domenica un po’ di caldo dovrebbe insistere solo sulla fascia ionica, mentre l’aria più fresca avanzerà sul resto del Sud, in compagnia della perturbazione atlantica che farà arrivare le piogge verso ...

TORNA LO SCIROCCO AL SUD : venti e aumento termico

La prima perturbazione di ottobre porterà forte maltempo al nord Italia, mentre al sud alimenterà correnti calde e umide nordafricane che porteranno un deciso aumento termico.

Domenica un po' di caldo dovrebbe insistere solo sulla fascia ionica, mentre l'aria più fresca avanzerà sul resto del Sud, in compagnia della perturbazione atlantica che farà arrivare le piogge verso ...