The Boys 2: ecco chi interpreterà il padre di Butcher (Di mercoledì 30 settembre 2020) The Boys 2 sta per terminare, ma sembra che Amazon Prime Video abbia in serbo altre sorprese per i fan della serie tv ispirata al fumetto di Garth Ennis. Come leggiamo da Everyeye, nelle prossime puntate ci sarà una reunion del cast de Il signore degli anelli. La notizia ha mandato i fan in brodo di giuggiole. Karl Urban, che nel Signore degli Anelli ha interpretato Eomer, sarà presto raggiunto da John Noble, conosciuto per il ruolo del sovrintendente Gondor Denethor nella trilogia cinematografica di Peter Jackson. Noble debutterà in The Boys 2 nel ruolo del padre di Billy Butcher. Sam Butcher, il papà di Billy, farà la sua comparsa nel settimo episodio della stagione, dal titolo: Butcher, Baker, Candlestick Maker, disponibile il prossimo ...

