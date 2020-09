Sonego-Fritz in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lorenzo Sonego affronta Taylor Fritz al terzo turno del Roland Garros 2020. Il torinese dopo aver eliminato Bublik incrocia il bombardiere americano, non irresistibile su terra rossa. Si preannuncia una sfida equilibrata: chance importante per Sonego. Il match è in programma nella giornata di venerdì 2 o sabato 3 ottobre, con orario ancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre la diretta streaming è disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 settembre 2020) Lorenzoaffronta Tayloral terzo turno del. Il torinese dopo aver eliminato Bublik incrocia il bombardiere americano, non irresistibile su terra rossa. Si preannuncia una sfida equilibrata: chance importante per. Il match è in programma nella giornata di venerdì 2 o sabato 3 ottobre, conancora da definire. La copertura televisiva del torneo maschile e femminile è su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky e visibile su DAZN), mentre laè disponibile sulla piattaforma di Eurosport Player. Sportface.it vi terrà compagnia per tutto il torneo con highlights, cronache, approfondimenti e interviste esclusive.

WeAreTennisITA : Secondo turno ? Cosa c'è di peggio per uno come Bublik che incontrare un tennista solido come Lorenzo Sonego? Tre… - alessio_morra : #RolandGarros super per i tennisti italiani, grande vittoria al 5° di #Travaglia che batte #Nishikori e troverà… - VinceMartucci : RT @GeorgeSpalluto: Era giunto a Parigi con un bilancio stagionale di 3-10. Adesso contro Fritz, ha l'opportunità di rifarsi con gli intere… - apicella57 : RT @lorenzofares: Grandissimo Lorenzo Sonego ????! Gran vittoria del torinese, che batte nettamente Alexander Bublik ???? 76 61 75 e per la 1a… - carloarbini51 : RT @WeAreTennisITA: Secondo turno ? Cosa c'è di peggio per uno come Bublik che incontrare un tennista solido come Lorenzo Sonego? Tre set… -