Serie A, Moggi elogia l'Inter: "E' la più forte e attrezzata per lo Scudetto" (Di mercoledì 30 settembre 2020) Luciano Moggi intervistato ai microfoni di Radio Bianconera si è sbilanciato per quanto riguarda la corsa Scudetto, non designando la "sua" Juve come la favorita: "Lo Scudetto? C'è il Covid, bisogna stare attenti a fare previsioni. Sicuramente vedendo le prime partite, l'Inter ha dato la dimostrazione di essere più forte in tutti i settori, ma è un'impressione iniziale. Secondo me la differenza è soprattutto a centrocampo. Capisco Pirlo che deve fare esperimenti durante le partite non avendo fatto amichevoli, ma secondo me ne sono stati fatti troppi esperimenti all'Olimpico contro una Roma non eccezionale, si potevano subire quattro gol. Secondo me c'è stata troppo leggerezza nel fare esperimenti. Dopo la Sampdoria ho riscontrato ...

