Roland Garros 2020, programma e orari di giovedì 1 ottobre con Berrettini (Di mercoledì 30 settembre 2020) Il programma e l'ordine di gioco di giovedì 1 ottobre, per quanto concerne il Roland Garros 2020. In campo gli azzurri Matteo Berrettini e Jasmine Paolini, protagonisti di giornata, i quali tenteranno di accedere al terzo turno del prestigioso Slam parigino. Di seguito la programmazione completa, con Novak Djokovic tra gli atleti che proveranno a intrattenere gli appassionati. COURT PHILIPPE-CHATRIER dalle ore 11.00 – Ostapenko vs (2) Ka. Pliskova a seguire – Bogdan vs (4) Kenin a seguire – (1) Djokovic-Berankis a seguire – Cuevas vs (5) Tsitsipas COURT SUZANNE-LENGLEN dalle ore 11.00 – Shapovalov vs Carballes Baena a seguire – Kr. Pliskova vs (11) Muguruza a seguire – Harris vs (7) Berrettini

