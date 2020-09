Prezzi: Istat, inflazione ancora negativa a settembre (-0,5%). Ma il carrello dello spesa sale (+ 0,3%) (Di mercoledì 30 settembre 2020) A settembre è stato registrato, per i Prezzi, un calo dello 0,5%. Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese l'indice nazionale dei Prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione dello 0,5% su base annua (come ad agosto). Su base mensile il calo è dello 0,6% Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 settembre 2020) Aè stato registrato, per i, un calo0,5%. Secondo le stime preliminari dell', nel mese l'indice nazionale deial consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una diminuzione0,5% su base annua (come ad agosto). Su base mensile il calo è0,6%

