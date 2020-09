Omicidio Vannini, oggi la sentenza del processo bis: i Ciontoli rischiano 14 anni (Di mercoledì 30 settembre 2020) . Ultima fase del processo in corte d'assise d'Appello a Roma per in processo Vannini. Per la seconda volta, ma con ... Leggi su leggo (Di mercoledì 30 settembre 2020) . Ultima fase delin corte d'assise d'Appello a Roma per in. Per la seconda volta, ma con ...

michele_zeno : RT @Vrum83: Torno seria per ricordare che oggi è il giorno della sentenza di Appello Bis per l'omicidio del povero Marco Vannini. Auspicavo… - ilmessaggeroit : Vannini, oggi la sentenza del processo bis: i Ciontoli rischiano 14 anni per omicidio volontario - leggoit : Omicidio #Vannini, oggi la sentenza del processo bis: i Ciontoli rischiano 14 anni - St_Art78 : RT @Vrum83: Torno seria per ricordare che oggi è il giorno della sentenza di Appello Bis per l'omicidio del povero Marco Vannini. Auspicavo… - Vrum83 : Torno seria per ricordare che oggi è il giorno della sentenza di Appello Bis per l'omicidio del povero Marco Vannin… -